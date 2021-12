Nibud waarschuwt mbo’ers: honderden euro’s blijven liggen

Volgens het Nibud is het een dure aangelegenheid om geen zorgtoeslag aan te vragen. Je laat daarmee ruim 1000 euro per jaar liggen, rekent directeur Arjan Vliegenthart voor. Het geld is bedoeld als bijdrage van de overheid om de zorgverzekering betaalbaar te houden. Voor mbo’ers is de zorgverzekering vaak een van de grootste kostenposten. Studenten met een bijbaan lopen gemiddeld zo’n 180 euro belastingteruggaaf mis door geen belastingaangifte te doen, rekent het Nibud voor.

Vooral onbekendheid en onwetendheid zouden het probleem zijn. Zo zei een kwart van alle mbo-studenten zonder zorgtoeslag niet te weten wat zorgtoeslag is. Daarbij hebben mbo’ers op niveau 1 en 2 minder vaak zorgtoeslag aangevraagd of belastingaangifte gedaan dan studenten op niveau 3 en 4. Vliegenthart pleit voor meer hulp hierbij. ‘Heel veel volwassenen op allerlei niveaus zoeken hulp bij hun belastingaangifte. Het is dus niet raar dat jongeren hier ook hulp bij nodig hebben.’

Enquête

Het Nibud baseert zich op een enquête onder ruim 1200 mbo-studenten over hun geldzaken. De antwoorden laten volgens het kennisinstituut zien dat mbo-studenten over het algemeen beter kunnen rondkomen dan zes jaar geleden, toen het Nibud hetzelfde onderzoek deed. Dat komt doordat ze vaak meer zijn gaan verdienen met hun bijbaan of betaalde stage. Ook is de bijdrage van ouders gemiddeld hoger dan zes jaar geleden.

Een ander pijnpunt is volgens het Nibud de studiefinanciering. Studenten die een beroepsopleidende leerweg volgen, en dus niet aan het werk zijn tijdens hun studie, kunnen daar recht op hebben. Zij krijgen die bijdrage dan als gift. Maar bijna vier op de tien van deze studenten hebben niet uitgezocht of ze deze studiefinanciering kunnen aanvragen. Volgens het Nibud moet het systeem van studiefinanciering simpeler. Studenten die er recht op hebben, zouden dit geld automatisch moeten ontvangen.