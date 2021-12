Partijen hakken laatste knopen door aan formatietafel

Vrijdag vertelden de partijleiders al dat ze het ‘einde naderen’. Afgelopen weekeinde werd her en der informeel overlegd en maandag wordt het officiële overleg hervat. Mogelijk wordt het concept-coalitieakkoord ‘s avonds al aan de fracties voorgelegd, hoewel dit nog steeds onzeker is.

Naar verwachting wordt het coalitieakkoord woensdag gepresenteerd, waarmee een ellenlange formatie eindelijk wordt afgerond. Wanneer het debat over dit akkoord wordt gevoerd is nog onduidelijk. Dinsdag wordt de coronapersconferentie gegeven en de Kamer spreekt donderdag over de corona-aanpak. Bovendien wordt demissionair premier Mark Rutte aan het einde van de week in Brussel verwacht voor een EU-top.

De nieuwe ministersploeg zal volgende week overigens nog niet op het bordes staan. De presentatie van het kabinet wordt in januari verwacht. Enkele voorstellen voor de nieuwe regeerperiode kwamen al op straat te liggen. Daaruit blijkt tot nu toe vooral dat het kabinet de knip trekt om problemen op te lossen. Miljarden worden gestoken in de aanpak van de klimaat- en stikstofcrisis, blijkt uit de tot nu toe gelekte plannen. Ook Defensie kan naar verwachting op extra geld rekenen.