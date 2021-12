Scholz garandeert Duitse steun aan Polen in grensconflict Belarus

Tijdens zijn eerste bezoek aan Polen als Duitse bondskanselier heeft Olaf Scholz zondag de Poolse regering verzekerd van Duitse steun in het geschil over vluchtelingen dat zich sinds de zomer aan de Pools-Belarussische grens ontvouwt.

Tijdens een ontmoeting met de Poolse premier Mateusz Morawiecki in Warschau noemde Scholz de acties van de Belarussische president Alexander Loekasjenko ‘onmenselijk’ en wees op ‘een gemeenschappelijke taak om dergelijke daden te verwerpen’. Tevens verzekerde hij Morawiecki dat Duitsland solidair is met Polen tegen wat hij noemde Loekasjenko’s ‘hybride oorlogvoering’.

Duitsland en de Europese Unie hebben Loekasjenko herhaaldelijk beschuldigd van het opzettelijk transporteren van vluchtelingen uit landen als Irak en Syrië naar de buitengrens van de EU, zoals die met Polen. Vervolgens zouden veel vluchtelingen daarvandaan proberen illegaal de EU binnen te komen.

Nord Stream 2

Na de ontmoeting met Morawiecki sprak Scholz zich ook uit over het controversiële Nord Stream 2-project, een pijplijn die gas direct van Rusland naar Duitsland zal leveren. Volgens de VS zal de gaspijpleiding de Europese afhankelijkheid van Russisch gas vergroten. Dat zou Rusland in staat stellen politieke druk uit te oefenen op kwetsbare Oost- en Midden-Europese landen, waaronder Oekraïne.

Duitsland zal zich ondanks de Amerikaanse kritiek blijven inzetten voor Oekraïne als doorvoerroute voor gas naar Europa. ‘We blijven ons verantwoordelijk voelen om ervoor te zorgen dat de Oekraïense activiteiten in de doorvoer van gas succesvol blijven’, zei Scholz.