Rutte feliciteert Verstappen met ‘fenomenale prestatie’

Demissionair premier Mark Rutte heeft Max Verstappen gefeliciteerd met diens wereldtitel in de Formule 1. Verstappen leverde een ‘fenomenale prestatie’, schrijft Rutte op Twitter. De bekende Nederlandse coureur zorgde in Abu Dhabi voor ‘een historische dag voor de Nederlandse sport’.

Rutte spreekt van een ‘bizarre ontknoping’ van de ‘allesbeslissende race van het wereldkampioenschap’. Verstappen haalde zijn rivaal Lewis Hamilton in de laatste ronde in, nadat de coureurs een tijd lang achter een safetycar moesten rijden. ‘Werkelijk fantastisch’, zegt de minister-president over het spektakel.