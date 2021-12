Nieuwe maatregelen in Britse strijd tegen Omikron

De Britse regering neemt nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dertigplussers kunnen vanaf maandag een boostershot krijgen. En vanaf dinsdag moeten mensen die deels of volledig gevaccineerd zijn en die contact hebben gehad met iemand die besmet is, zeven dagen lang een zelftest doen.

Als een zelftest positief uitvalt, moeten ze een PCR-test afnemen. Geeft die ook een positief resultaat, dan moeten ze tien dagen in quarantaine. Mensen die niet tegen corona geprikt zijn, moeten sowieso tien dagen in quarantaine als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon.

De nieuwe maatregelen moeten helpen tegen de verspreiding van de Omikron-variant van het coronavirus. Het aantal besmettingen met deze variant neemt volgens het ministerie van Gezondheid significant toe. Naar verwachting is Omikron half december in het Verenigd Koninkrijk de meest voorkomende variant van het virus.

Geen ziektesymptomen

Eén op de drie besmette personen vertoont geen ziektesymptomen, stelt het ministerie. Dagelijks testen helpt voorkomen dat zij het virus onbewust doorgeven. Bovendien is dit minder ingrijpend dan de verplichte tien dagen in quarantaine, die nu gelden voor iedereen die in contact is geweest met iemand die besmet is met de Omikron-variant.

De nieuwe maatregelen gelden vooralsnog alleen voor Engeland. De regeringen van Schotland, Wales en Noord-Ierland bepalen hun eigen gezondheidsbeleid.