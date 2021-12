Bennett eerste Israëlische premier die VAE bezoekt

Het gesprek gaat waarschijnlijk over het versterken van de onderlinge band en over de economische en politieke situatie in de regio. Het atoomoverleg met Iran wordt ook besproken door de leiders. Israël en een aantal landen in de Golfregio, waaronder de Emiraten, maken zich zorgen over de steeds hogere uraniumverrijking van Iran.

De Emiraten normaliseerden de diplomatieke banden met Israël eerder dit jaar, samen met Bahrein, Soedan en Marokko als onderdeel van de Abraham-akkoorden. Sinds september hebben de VAE een ambassade in Israël en sinds dit najaar gaan er directe vluchten tussen beide landen.