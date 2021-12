Scholz houdt alle opties voor coronamaatregelen open

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz houdt alle opties voor mogelijke coronamaatregelen open. In een interview met de krant Bild zegt Scholz dat er flexibiliteit nodig is om maatregelen tegen het virus te nemen.

‘De pandemie heeft aangetoond dat er geen rode lijnen moeten zijn. We moeten altijd klaar zijn om iets opnieuw te beoordelen als de omstandigheden daarom vragen. En daarna moeten we snel en doortastend handelen’, aldus Scholz.

De bondskanselier sloot een lockdown met kerst niet uit in gesprek met de krant. ‘Maar we hebben net strenge maatregelen genomen. We gaan nu elke dag kijken of deze maatregelen voldoende zijn.’

Extra geld

De regering heeft onlangs extra geld vrijgemaakt om genoeg bedden op de intensive cares te hebben, zei Scholz. ‘En het verbod op vuurwerk tijdens de jaarwisseling is ingevoerd om ervoor te zorgen dat er niet nog meer mensen naar de spoedeisende hulp moeten.

In het gesprek ging Scholz ook nog in op een mogelijke verdeling in Duitsland tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. ‘Ik wil het land samenhouden. Ik ben ook de bondskanselier van ongevaccineerden. We hebben het recht om het met elkaar oneens te zijn, dat betekent niet dat we verdeeld zijn.’