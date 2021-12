Doden en vermisten na gasexplosie op Sicilië

Een oudere vrouw is zondagochtend vroeg uit een van de getroffen panden gered. Ze had lichte verwondingen en is naar een ziekenhuis in de buurt gebracht. Enkele uren daarna werd een tweede vrouw levend onder het puin gehaald. Mogelijk zijn het zussen van elkaar.

Het Italiaanse persbureau ANSA meldt dat bijna alle mensen die nog vermist zijn in hetzelfde pand verbleven toen de explosie plaatsvond. Onder hen zouden twee kinderen en een zwangere vrouw zijn.

Lek in de leiding

De explosie ontstond doordat gas zich in een afgesloten ruimte had opgehoopt na een lek in de leiding. Waardoor het precies is ontploft, moet komende dagen worden onderzocht, zegt de brandweercommandant tegen ANSA.

‘Het lijkt Beiroet wel’, reageerde het hoofd van de regionale burgerbescherming ter plaatse tegenover Adnkronos, een ander Italiaans persbureau. Op beelden is te zien hoe de straat vol puin ligt en er meerdere branden woeden.

Ravanusa ligt ongeveer halverwege het eiland, op zo’n halfuur rijden van de zuidkust.