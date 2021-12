Johnson verder onder vuur na deelname aan kerstquiz

Britse media hebben een foto achterhaald waarop te zien is dat de Britse premier Boris Johnson deelneemt aan een kerstquiz. Dat was op 15 december vorig jaar, enkele dagen voor de geruchtmakende kerstborrel die Johnsons medewerkers zouden hebben gehouden in het kantoor van de premier op Downing Street 10.

Volgens Britse media heeft Johnson tijdens de kerstquiz de toen geldende coronaregels mogelijk overtreden. Op de foto, die The Sunday Mirror als eerste publiceerde, is de premier in zijn kantoor te zien met twee medewerkers. Een van hen heeft een glittersjaal om en de ander draagt vermoedelijk een kerstmuts. Het was op dat moment verboden om binnenshuis met meerdere mensen uit verschillende huishoudens samen te komen. Ook was de richtlijn destijds om geen kerstfeestjes en -etentjes te houden.

Een woordvoerder van Johnson laat in reactie op de foto weten dat het ging om een virtuele quiz en dat de premier ‘kortstondig’ daaraan deelnam. Ook geeft hij aan dat medewerkers van Johnson destijds vaak op zijn kantoor aanwezig moesten zijn om te werken aan het coronabeleid. ‘Dus degenen die in het kantoor voor hun werk aanwezig waren, hebben mogelijk virtueel vanaf hun bureau (aan de quiz) deelgenomen.’

Onvoldoende

Maar Labour-kopstuk Angela Rayner vindt de uitleg onvoldoende. Volgens haar is Johnson niet geschikt om het land te leiden. Ze wijst ook op de vermeende kerstborrel die op 18 december 2020 tegen de coronaregels in zou zijn gehouden op Downing Street 10 en twee andere vermeende samenkomsten. Over de borrel is de laatste dagen veel te doen geweest, nadat er beelden waren uitgelekt waarin Johnsons medewerkers grappen maken over een kerstfeest.

Adviseur Allegra Stratton, ex-woordvoerder en een vertrouweling van Johnson, was te zien in de video en stapte woensdag op. De premier heeft zijn excuses aangeboden voor de video, maar ontkent dat er een kerstfeest heeft plaatsgevonden. Hij heeft wel een onderzoek ingesteld naar de vermeende bijeenkomsten.