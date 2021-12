Wenen opnieuw toneel van groot protest tegen coronamaatregelen

De Oostenrijkse hoofdstad Wenen is zaterdag opnieuw het toneel geworden van een enorme demonstratie tegen de coronamaatregelen in het land. De politie schat dat maar liefst 44.000 mensen op de betoging zijn afgekomen.

De deelnemers zijn onder meer ontevreden over de algemene vaccinatieplicht die vanaf februari moet gaan gelden. Daarnaast geldt er al drie weken een lockdown voor de hele bevolking. Die eindigt zondag voor iedereen die is gevaccineerd of genezen. Voor ongevaccineerden, die al een week langer in lockdown zitten, verandert voorlopig niks.

Mensen moeten zich tegen de vaccinatieplicht verzetten, zei partijleider Herbert Kickl van de radicaalrechtste FPÖ tijdens een toespraak. Ook omschreef hij de lockdown voor ongevaccineerden als een ‘aanval op de mensheid’. Het handelen van de regering is naar zijn mening ‘sadistisch’.

Grote protesten

In de afgelopen weken werden in Wenen ook al grote protesten tegen de coronamaatregelen gehouden. Net als toen zijn ook nu arrestaties verricht. De politie meldt dat enkele mensen zijn aangehouden en laat ook weten dat journalisten met sneeuwballen en brokken ijs zijn bekogeld.

De Oostenrijkse regering, geleid door de conservatieve ÖVP, neemt drastische maatregelen om nieuwe besmettingen in het land terug te dringen. Dat is nodig vanwege de vele positieve coronatests van afgelopen maand. De pas aangetreden kanselier Karl Nehammer heeft gezegd dat zijn prioriteit uitgaat naar het bestrijden van de coronapandemie. De derde regeringsleider in nog niet eens drie maanden tijd zal naar verwachting de lijn van zijn voorgangers voorzetten.