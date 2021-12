Verenigd Koninkrijk meldt 633 nieuwe Omikron-besmettingen

Het Verenigd Koninkrijk heeft zaterdag 633 nieuwe besmettingen met de Omikron-variant van het coronavirus geregistreerd. Daarmee stijgt het totale aantal gevallen naar 1898. Het is de grootste stijging binnen 24 uur tot nu toe voor het VK.

De cijfers zijn vooral hoog in Engeland. Daar zijn in totaal 1757 Omikron-gevallen bekend, in Schotland 121, Wales 15 en Noord-Ierland 5. De werkelijke aantallen liggen vermoedelijk aanzienlijk hoger, omdat niet alle mensen met coronaklachten zich laten testen en daarnaast wordt niet bij iedereen gekeken met welke variant ze zijn besmet.

Over de hele wereld zijn zeker minstens drieduizend Omikron-gevallen bekend. De Britten voeren de lijst aan. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestempelde de virusvariant vorige maand als een zorgelijke variant. Omikron lijkt besmettelijker te zijn dan andere varianten maar tegelijkertijd ook milder. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe gevaarlijk Omikron daadwerkelijk is.

In Engeland worden preventief al extra coronamaatregelen genomen. Premier Boris Johnson kondigde woensdag onder meer aan dat het advies voor thuiswerken terugkeert en dat de mondkapjesplicht wordt uitgebreid. Daarnaast is voor een bezoek aan nachtclubs en locaties met veel mensen binnenkort een coronapas nodig.