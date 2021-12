Chipmaker TSMC overweegt fabriek in Duitsland op te zetten

Chipproducent TSMC overweegt een fabriek te bouwen in Duitsland. Het Taiwanese bedrijf voert daarover verkennende gesprekken, zegt een hooggeplaatste bestuurder bij het concern. De Europese Unie wil in de toekomst een veel grotere rol spelen op de wereldwijde markt voor halfgeleiders en ijvert voor de komst van een grote chipfabriek in een van de lidstaten.

Voordat het zover is, wil TSMC duidelijkheid over beschikbare overheidssubsidies, zei salesdirecteur voor Azië en Europa Lora Ho. Daarnaast wil het bedrijf weten of er voldoende geschikte kandidaten zijn voor de vacatures die het bedrijf moet invullen voor de opzet van zo’n fabriek, liet ze op een conferentie in de Taiwanese hoofdstad Taipei weten. De chipsector heeft behoefte aan zeer hoog opgeleide medewerkers en die zijn ook elders gewild. Ook moet nog duidelijk worden of er wel vraag is naar chips die een Duitse fabriek zou maken.

TSMC is ‘s werelds grootste fabrikant van chips die in opdracht van andere bedrijven worden gemaakt, zoals Apple, Intel of Nvidia. De meeste productielocaties staan in Taiwan, maar de afgelopen tijd kondigde het bedrijf ook grote fabrieken buiten de landsgrenzen aan. Zo bouwt TSMC een fabriek van omgerekend 10,6 miljard euro in de Amerikaanse staat Arizona. In Japan steekt het concern zo’n 6 miljard euro in een nieuwe productiefaciliteit.

Tekorten

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, wil dat het landenblok voor 2030 goed is voor 20 procent van alle halfgeleiders wereldwijd worden gemaakt. Nu is dat nog zo’n 10 procent. De EU wordt op die manier autonomer, zo is de gedachte. Het is bovendien de bedoeling dat de krachtigste chips in de toekomst ook op Europese bodem worden gemaakt.

Veel sectoren, waaronder de auto-industrie, kampen met tekorten aan chips. Mede daardoor willen naast de EU ook de VS en andere landen meer chipproductie naar zich toe trekken. Daarnaast zou het hebben van ‘eigen’ chipfabrieken goed zijn voor de nationale veiligheid.