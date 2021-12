Domino-effect binnen netwerk legde Amazon lam

De storing bij Amazon eerder deze week was het gevolg van een geautomatiseerd proces dat per ongeluk een domino-effect van extra activiteit binnen de netwerken van het techconcern veroorzaakte. Doordat verbindingen met Amazons divisie voor cloudsoftware AWS overbelast raakten, werkten veel diensten en apparaten van het Amerikaanse bedrijf niet meer, stelt het bedrijf in een statement.

Onder andere streamingdienst Amazon Prime Video en robotstofzuiger iRobot werkten niet naar behoren door de problemen, die dinsdag in de namiddag begonnen en in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) waren opgelost. Ook andere bekende bedrijven hadden last van de storing. Zo kampte Netflix, dat cloudsoftware van Amazon gebruikt voor vrijwel al zijn opslag, ook met storingen. Daarnaast werden pretparken van Disney en de kaartverkoop voor concerten van zangeres Adele geraakt.

Clouddiensten voor klanten draaien binnen het hoofdnetwerk van clouddivisie AWS, legt Amazon uit. Maar dat netwerk staat ook weer in contact met een intern netwerk waar andere belangrijke processen worden geregeld, zoals monitoring. De verbindingen tussen deze twee netwerken raakten door alle extra activiteit overbelast. Die haperingen leidden vervolgens tot nieuwe, geautomatiseerde verzoeken om verbonden te worden met de netwerken wat tot extra verstoppingen leidde.

Waarschuwingen

‘Eigenlijk werd een stukje slechte code automatisch uitgevoerd, wat een sneeuwbaleffect veroorzaakte’, zegt een analist van adviesbureau Forrester. Doordat de monitoringssystemen ook waren uitgeschakeld, was het onmogelijk om de oorzaak snel te vinden en kon de storing uren duren. De laatste grote storing bij AWS was in 2017, toen een werknemer per ongeluk meer servers uitschakelde dan bedoeld.

Er klinken steeds vaker waarschuwingen over de grote afhankelijkheid van clouddiensten van slechts een handvol grote techbedrijven. Behalve Amazon zijn dat bijvoorbeeld Google en Microsoft. Als het bij één van die bedrijven fout gaat, heeft dat direct grote consequenties. Onder andere de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten is bezorgd om die concentratie, omdat die financieel dienstverleners kwetsbaarder kan maken bij hun digitale processen.