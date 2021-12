Biden grapt over populariteitscijfers bij eerste talkshowbezoek

De Amerikaanse president Joe Biden grapte vrijdagavond (lokale tijd) bij de talkshow van Jimmy Fallon over zijn dalende populariteitscijfers. Op de vraag of hij de waarderingscijfers nog volgde, zei hij: niet meer nu ze rond de 40 procent schommelen.

Bidens dalende populariteit komt onder meer door de snel stijgende inflatie in de Verenigde Staten. In het televisieprogramma zei de president dat de inflatie binnenkort weer gaat dalen. ‘Ik snap dat mensen angstig zijn voor het coronavirus en de inflatie. Het is mijn werk om ze eerlijk te vertellen wat er aan de hand is.’

Tijdens het gesprek haalde Biden nog uit naar zijn voorganger Donald Trump vanwege het opstoken van vijandigheid tussen Democraten en Republikeinen. ‘Voorheen waren we het niet met elkaar eens, maar waren we wel vrienden. Dat bestaat nog, maar de extreme onderdelen van de Republikeinen, die worden gevoed door Trump, maken dat heel moeilijk.’ Fallon reageerde daarop door te zeggen dat Biden klasse terug heeft gebracht naar het Witte Huis.

Biden riep mensen ook op om zich te laten inenten tegen het coronavirus. ‘De enige manier om uit de pandemie te komen is je laten inenten. We hebben alle middelen om iedereen van een vaccinatie en een booster te voorzien.’