Lokaal ijzel in delen van Gelderland, code oranje van kracht

Het KNMI heeft voor de provincie Gelderland code oranje aangekondigd vanwege gladheid door ijzel. Vooral op het zuidelijke deel van de Veluwe en in de omgeving van Arnhem-Doetinchem kan het plaatselijk verraderlijk glad zijn door ijzel, meldt Weer.nl.

Ook in het noordoosten van Gelderland is het lokaal glad door bevriezing van natte weggedeelten. Gladheid op de wegen kan veel schade en gevaar veroorzaken en hiervoor is de eerstkomende uren code oranje van kracht, meldt het KNMI.

In de loop van de ochtend zullen de temperaturen oplopen en verdwijnt de gladheid.