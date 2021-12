Pathé komt met ontbijtvoorstellingen door stormloop op Spider-Man

Bioscoopketen Pathé, de grootste exploitant van Nederland, gaat de komende weken nog eerder open voor extra voorstellingen van de Marvel-film Spider-Man: No Way Home. De eerste voorstellingen van de film, die vanaf donderdag te zien is, beginnen al om 07.00 uur ‘s ochtends. Sommige bioscopen gaan zelfs al om 06.00 uur open.

Nederlandse bioscopen mogen, in elk geval nog een week, vanwege de coronamaatregelen na 17.00 uur geen bezoekers meer ontvangen. Ook moet in de zalen tussen groepen de anderhalve meter worden gewaarborgd. De vrees in de filmsector is dat het demissionaire kabinet zal besluiten deze situatie niet te veranderen na 18 december.

Eerder liet Pathé al weten ‘waar mogelijk de programmering te gaan optimaliseren’ tijdens de avondlockdown, waarbij er een sluitingstijd geldt voor alle locaties en evenementen tussen 17.00 en 05.00 uur.

Uitstel

Veel producenten besloten vanwege de vermoedelijk nog weken durende situatie hun films uit te stellen, zoals grote titels als Soof 3 en Bon Bini Holland 3. Spider-Man: No Way Home is de eerste blockbuster die wel uitgaat in deze periode.

In de nieuwe Spider-Man-film ligt de identiteit van de held (Tom Holland) op straat. Hij vraagt Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) om hulp om deze situatie ongedaan te maken. Maar het plan pakt verkeerd uit, met grote gevolgen.