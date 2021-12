Kerstkaarten blijven populair in coronatijd

Online gaat het kerstseizoen voor Hallmark de komende twee weken pieken, zegt een woordvoerster. ‘Vorig jaar was de groei exponentieel. Nu blijven de winkels hopelijk open, wat goed zal zijn voor de verkoop in ons retailkanaal.’ Hallmark doet ook de voorzichtige inschatting dat mensen meer uitgeven aan kaarten. Kerstballen en hangers die bij kaartjes zitten om in de boom te hangen zijn nu populair bij Hallmark. ‘Mensen vinden dat leuk, omdat het een mini-cadeautje is.’ Online zijn de XL-kaarten in opmars en kaarten met grapjes erop doen het ook goed. ‘Mensen staan in toenemende mate open voor iets nieuws’, aldus een woordvoerster.

Bij Kaartje2Go zijn de bestellingen qua aantallen op dit moment gelijk aan die van vorig jaar. Toen stuurden mensen elkaar al vanaf eind november kerstkaarten, dit jaar is dat sinds begin deze maand, zegt een woordvoerder. Ook de boodschappen op de kaartjes zijn coronagerelateerd, ziet Kaartje2go. ‘Mensen sturen veel kaartjes met gezondheidsgerelateerde wensen, zoals ‘Oh deer, what a year’ en ‘Merry Xmas and a healthy 2022’. Fotokaarten doen het ook goed, net zoals de kaart met daarop de tekst ‘kerstkus door de brievenbus’.’

Inflatie

Webwinkel bol.com laat weten dat er voornamelijk gezocht wordt naar luxe kerstkaarten en kerstkaartensets. ‘Dit jaar wordt opvallend veel gezocht naar mini-kerstkaarten en pop-up kerstkaarten.’ Bol.com ziet nog geen opvallende stijging in de verkopen, maar denkt dat dit later in het seizoen misschien nog kan komen.

De prijs van kerstkaartjes is bij alle bevraagde verkopers ofwel iets verhoogd ten opzichte van vorig jaar ofwel gelijk gebleven. Dat heeft te maken met de duurdere postzegel maar ook met de doorberekende inflatie. ‘Als de papierprijs zo hoog blijft, sluiten we niet uit dat we volgend jaar de prijs moeten verhogen’, aldus de woordvoerder. Hallmark zegt de prijs zo lang mogelijk hetzelfde te willen houden, ‘ook omdat mensen rondom kerst en oud en nieuw meer dan voorheen kaarten sturen.’