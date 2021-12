Viroloog Van Ranst geeft compensatie Engel aan vaccinprogramma

‘Zo steunen wappies het vaccinatieprogramma van het VN-kinderfonds. Die gedachte maakt mij blij’, aldus Van Ranst op Twitter nadat hij had gezegd waar het geld heengaat.

De Nederlandse Willem Engel moet Van Ranst het geld betalen, omdat hij de viroloog te lichtzinnig voor de rechter heeft gesleept. Engel heeft Van Ranst al vaker voor de rechter gedaagd, omdat hij hem beschuldigt van laster. De Nederlander en de Belg hebben regelmatig aanvaringen op Twitter.

Volgens Van Ranst is Engel er enkel op uit om aandacht te trekken en hem het leven zuur te maken. De viroloog, die steevast zichzelf verdedigt, is er veel tijd aan kwijt die hij liever aan belangrijker dingen zou besteden. De Belg is een van de belangrijkste adviseurs van de Belgische regering over het coronabeleid.