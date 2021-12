Lange gevangenisstraffen voor dodelijke discobrand Brazilië

Een rechtbank in Brazilië heeft vrijdag vier mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen tot meer dan 22 jaar voor hun rol bij een dodelijke brand in een discotheek in 2013. Bij de brand kwamen 242 mensen om het leven, vooral jongeren.

De brand in de discotheek Kiss in de stad Santa Maria, in het zuiden van Brazilië, ontstond toen leden van een band tijdens hun optreden vuurwerk afstaken. Vonken sloegen over op het plafond, waarin een zeer brandbaar isolatieschuim zat. Het brandende schuim veroorzaakte een giftige rook die zich door de ruimte verspreidde en bezoekers verstikte. De discotheek had maar één nooduitgang en de brandblusser waarmee een beveiliger de vlammen wilde bestrijden was kapot.

De veroordeelden zijn de twee eigenaren van de discotheek en twee bandleden. De rechtbank achtte de mannen schuldig aan moord en poging tot moord. De eigenaren kregen gevangenisstraffen van 22,5 en 19,5 jaar. De beide muzikanten kregen ieder 18 jaar.

Tijdens het proces, dat tien dagen duurde, getuigden 14 overlevenden over de gebeurtenissen. Sommigen toonden in de rechtszaal de littekens die ze hadden opgelopen.