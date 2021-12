OM New York klaar met tenlastelegging Ghislaine Maxwell

De officier van justitie in New York heeft vrijdag de tenlastelegging van Ghislaine Maxwell afgerond. De 59-jarige Maxwell wordt ervan verdacht meisjes te hebben geregeld voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, haar ex-partner. De rechtszaak gaat verder op 16 december, wanneer Maxwells advocaten zullen reageren op de aanklachten.

De afgelopen weken getuigden vier vrouwen in de rechtszaal dat ze zijn geronseld door Maxwell om vervolgens te worden misbruikt door Epstein. Het seksueel misbruik zou tussen 1994 en 2004 hebben plaatsgevonden, toen de vrouwen minderjarig waren. Twee van de vrouwen beschuldigden Maxwell er ook van mee te hebben gedaan aan het misbruik.

Tegen Maxwell, een Britse socialite, zijn in totaal acht aanklachten ingediend, waaronder voor vrouwenhandel, maar twee worden later behandeld. Maxwell ontkent alle beschuldigingen. Volgens haar advocaten wordt hun cliënt gezien als een zondebok voor Epstein. De multimiljonair pleegde in 2019 in een gevangenis zelfmoord, in afwachting van een zedenzaak tegen hem. Als Maxwell schuldig wordt bevonden, kan ze in totaal tachtig jaar cel krijgen.