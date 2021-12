Formatiegesprekken na het weekend verder

De gesprekken over de formatie van een nieuw kabinet zijn vrijdag nog niet afgerond. Dat zei CDA-leider Wopke Hoekstra na afloop van urenlang overleg. De partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie zullen vanwege allerlei andere verplichtingen voor zover bekend dit weekend niet verder overleggen.

Bronnen rond de formatie melden dat de gesprekken zich in een afrondende fase bevinden. Het lijkt erop dat de eerste stukken begin volgende week voorgelegd zullen worden aan de fracties, waarna het coalitieakkoord besproken kan worden in een debat in de Tweede Kamer.