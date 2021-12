Tekort verpleegkundigen groeit wereldwijd tijdens pandemie

Wereldwijd is er een tekort aan verpleegkundigen en velen houden ermee op of worden het slachtoffer van een burn-out als gevolg van de coronapandemie. Volgens de International Council of Nurses (ICN) in Genève, een koepelorganisatie namens 27 miljoen verpleegkundigen in meer dan 130 landen, zijn velen het na twee jaar werken onder hoogspanning zat.

Het aantal zorgverleners dat er binnen een jaar mee wil ophouden is in een jaar tijd verdubbeld tot tussen de 20 en 30 procent, zegt Howard Catton, hoofd van het ICN. Hij merkt dat de rijkere, westerse landen in toenemende mate proberen verplegend personeel te werven in Afrikaanse landen en andere regio’s met lage lonen.

‘We zien in toenemende mate wervingsacties door bijvoorbeeld Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, maar ook door de Verenigde Staten en Canada’, aldus Catton. In landen als Kenia, Oeganda en Nigeria wordt volgens hem aan werving gedaan. Verpleegkundigen uit de Filipijnen en India zijn van oudsher al gevraagd.

Bekend probleem

Personeelstekorten in ziekenhuizen zijn volgens het ICN niets nieuws. Voor de pandemie was er al een tekort van 6 miljoen zorgverleners en circa 4,75 miljoen gaan er binnen enkele jaren met pensioen.

De opkomst van de nieuwe Omikron-variant helpt ook niet om de zorgen onder zorgverleners te verminderen. Catton: ‘Ik denk dat alle verpleegkundigen over de hele wereld eindelijk licht aan het einde van de pandemietunnel meenden te zien, maar nu is er voelbare angst dat we weer terug zijn bij af.’