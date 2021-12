Drukte bij Belgische vuurwerkwinkels in grensstreek

Vuurwerkliefhebbers gaan massaal naar België om vooral siervuurwerk te kopen. Vrijdagmiddag is het een drukte van belang in het grensplaatsje Baarle-Hertog dat innig verbonden is met het Brabantse Baarle-Nassau. In twee vuurwerkwinkels die schuin tegenover elkaar liggen is het een komen en gaan van Nederlanders die ondanks het tijdens de jaarwisseling geldende vuurwerkverbod flink inslaan.

Nick uit Rotterdam loopt met een grote doos Loots Vuurwerk uit. Daarin zit een 144-shots sierpot, die nog ontbrak in zijn collectie voor oud en nieuw. ‘Als echte pyromaan moet ik wel de grens over, want een jaarwisseling zonder vuurwerk is voor mij ondenkbaar.’ Hij is zelfs in Duitsland geweest en Polen (’We waren daar voor een bezoek aan Auschwitz, dus ook maar direct vuurwerk ingeslagen’) om voldoende siervuurwerk voor zijn ‘show’ te kopen. ‘Die doe ik ieder jaar, op een veldje in Rotterdam. Er komen altijd veel mensen kijken. Ik heb nu totaal voor ongeveer 3500 euro aangeschaft.’

Bij Zena Vuurwerk helpt bedrijfsleider Gijs ten Velde de ene na de andere klant. Net was er nog iemand uit Duitsland die liefst 4,5 uur had gereden, vertelt hij. ‘In Duitsland geldt een verkoopverbod, maar geen afsteekverbod. Onbegrijpelijk. Tja, als je liefhebber bent, moet je er wat voor over hebben.’ Hij schat in dat 95 procent van zijn klandizie uit Nederland afkomstig is. ‘Het is gewoon druk, ondanks dat het een doordeweekse dag is. In het weekend is het nog veel drukker. Er komen beduidend meer mensen dan normaal.’

Veiligheidsrisico’s

Een woordvoerder van de politie in Oost-Brabant doet een beroep op het gezond verstand van mensen om geen vuurwerk af te steken of in te slaan, ook vanwege de veiligheidsrisico’s. ‘Bovendien is er een vuurwerkverbod. Het mag niet’, zegt hij. ‘Dat de vuurwerkregels in België wat ruimer zijn dan die in Nederland is bekend. Maar daar kunnen wij niks aan veranderen.’

Wie betrapt wordt op het bezit of afsteken van vuurwerk riskeert flinke straffen. Het laten ontploffen van zwaar illegaal vuurwerk kost je per bom 400 euro. De straf voor het bezit van zwaar illegaal vuurwerk kan oplopen tot een eis van 15 maanden cel onvoorwaardelijk.

In Oost-Brabant worden vuurwerkcontroles deels tijdens de reguliere dienst en deels gericht uitgevoerd. In Limburg worden volgens een woordvoerster controles per basiseenheid gedaan en dat lukt niet alle eenheden door werkdruk of andere prioriteiten. Bij de politie Zeeland-West-Brabant was de afgelopen dagen niemand bereikbaar.