Vooralsnog geen testplicht bij aankomst reizigers uit Zuid-Afrika

Het is nog onduidelijk of er een verplichte coronatest bij aankomst komt voor reizigers uit Zuid-Afrika en andere landen die op de ‘zeer hoog risico’-lijst van de overheid staan. Demissionair minister Hugo de Jonge zei vrijdag alleen dat er wordt gekeken naar de mogelijkheid.

De GGD liet vrijdag weten dat van de reizigers uit Zuid-Afrika die zich de afgelopen tijd vrijwillig lieten testen, 14 procent positief bleek. Dit ondanks het feit dat er voor reizigers uit Zuid-Afrika al een dubbele testverplichting geldt: zij moeten voor vertrek zowel een PCR-test als een sneltest laten doen. Vorige week ging het nog om 9 procent van de reizigers.

Voor een verplichte test bij aankomst moet de wet worden aangepast. Dat gaf het ministerie van Volksgezondheid vorige week ook al aan, en De Jonge had daar vrijdag nog niets nieuws over te zeggen. ‘Daar zijn we naar aan het kijken.’

Het Outbreak Management Team opperde eerder deze week al een verplichte test in te stellen bij aankomst uit landen waar een zorgwekkende virusvariant rondgaat. In Zuid-Afrika werd de nieuwe Omikron-variant voor het eerst geïdentificeerd, maar dat betekent niet dat de variant daar ook is ontstaan.