Opperrechters: klinieken mogen abortusverbod Texas aanvechten

Abortusverleners zoals klinieken of artsen mogen het abortusverbod in de Amerikaanse staat Texas aanvechten. Dat hebben Amerikaanse opperrechters besloten. Zij vinden niet dat juridische stappen tegen de Texaanse wet indruisen tegen de grondwet.

Met het besluit van het Hooggerechtshof is het minder zeker geworden dat de Texaanse wet gehandhaafd blijft. De strengste anti-abortuswet van de Verenigde Staten is niet alleen omstreden omdat die sinds 1 september vrijwel alle abortussen verbiedt, maar ook omdat burgers financieel worden beloond als zij een succesvolle rechtszaak aanspannen tegen iedereen die een abortus uitvoert of daarbij helpt.

Het Hooggerechtshof had eerder nog een klacht van de Amerikaanse regering tegen de Texaanse wet afgewezen. Ook weigert het hof, dat door conservatieve rechters wordt gedomineerd, zelf de wet te stoppen.

De opperrechters buigen zich over abortusbeperkingen in de staat Mississippi. Voorstanders van abortus vrezen gevolgen voor de historische Roe versus Wade-uitspraak uit 1973 van het Hooggerechtshof, die abortus nationaal legaliseerde.