Hoofdverdachte Arnhemse terreurzaak legt zich neer bij straf

De hoofdverdachte in de Arnhemse terreurzaak legt zich neer bij zijn gevangenisstraf van zeventien jaar. Het hoger beroep in zijn zaak is gestopt, met instemming van Hardi N. en het Openbaar Ministerie. Ook een andere verdachte, die tot 13 jaar cel was veroordeeld, stopt zijn beroep.

In het hoger beroep, dat bij het gerechtshof in Den Haag dient, staan nu nog drie van de zes verdachten terecht. Deze zaken worden vanaf 29 maart volgend jaar inhoudelijk behandeld.

De mannen werden in september 2018 opgepakt in een vakantiepark in Weert, waar ze in het bijzijn van politie-infiltranten bomvesten pasten en met onklaar gemaakte kalasjnikovs oefenden. De rechtbank noemde de 37-jarige N. de leider van de terroristische organisatie die bezig was met de voorbereidingen van een bloedige aanslag in Nederland, waarbij onder meer de Gay Pride werd genoemd als potentieel doelwit. Met de arrestatie was Nederland aan een terroristische aanslag ontsnapt, stelde het OM. De medeverdachten kregen celstraffen van tien tot dertien jaar opgelegd.