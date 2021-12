Oracle en Broadcom stijgen flink op Wall Street

De geldontwaarding in de Verenigde Staten bedroeg vorige maand 6,8 procent. De sterke prijsstijgingen worden voor een groot deel veroorzaakt door het snelle en krachtige economisch herstel van de coronacrisis. De inflatie speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Bij een aanhoudend sterke toename van het prijspeil zou de Fed de coronasteun mogelijk sneller gaan afbouwen. Volgende week houdt de Fed zijn laatste beleidsvergadering van dit jaar.

Oracle dikte 15 procent aan. De Amerikaanse softwareproducent boekte afgelopen kwartaal flink meer omzet en winst dan analisten hadden verwacht. Broadcom steeg bijna 9 procent. De ontwikkelaar en verkoper van halfgeleiders blijft profiteren van de grote vraag naar chips en presteerde veel beter dan verwacht. Ook gaat het bedrijf voor 10 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

Dow-Jonesindex

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,5 procent hoger op 35.944 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 4703 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,9 procent tot 15.662 punten.

Lululemon verloor 1,1 procent, ondanks dat het Canadese sportkledingmerk zijn verwachtingen voor het hele jaar opschroefde. Lululemon waarschuwde wel dat eventuele nieuwe coronarestricties voor nieuwe problemen in de toeleveringsketens kunnen zorgen. Ook zouden nieuwe sluitingen van winkels de goede vooruitzichten kunnen dwarsbomen.

Elon Musk

Tesla verloor 0,5 procent. Topman Elon Musk ‘denkt erover na’ om al zijn banen op te zeggen en influencer te worden, zo liet hij via Twitter weten. Ook verkocht hij opnieuw aandelen van de maker van elektrische auto’s. In november vroeg Musk middels een stemming op Twitter of hij 10 procent van zijn belang in Tesla moest verkopen. Daar stemde een meerderheid mee in.

De euro was 1,1276 dollar waard, tegen 1,1283 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 71,52 dollar en Brentolie klom 0,8 procent in prijs tot 74,98 dollar per vat.