De Jonge: datum laatste prik wordt mogelijk leidend voor booster

De Jonge reageerde vrijdag op vragen over de Nederlanders jonger dan 60 die een verhoogd medisch risico hebben en daarom al elk jaar worden uitgenodigd voor een griepprik. Zij kregen vorig jaar voorrang in de vaccinatiecampagne, maar nu niet. Daardoor dreigen zij nu relatief laat aan de beurt te komen.

Het streven is om zoveel mogelijk mensen in de zevende maand na de tweede vaccinatie te prikken, herhaalde De Jonge. Om ervoor te zorgen dat dat bij zoveel mogelijk mensen daadwerkelijk gebeurt ‘hebben we in overweging ergens de switch te maken van geboortejaar naar laatste prikdatum’.

Voor de boostercampagne wordt van oud naar jong geprikt. De Jonge verwacht dat volgende week de laatste 60-plussers hun uitnodiging voor de boosterprik ontvangen. ‘We bekijken of we vanaf dat moment vanaf de laatste prikdatum kunnen uitnodigen.’ De minister zegt er dinsdag, als er weer een persconferentie is, op terug te komen.