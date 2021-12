Europese coronapas ook geldig in Abu Dhabi

Het Europese coronareisbewijs is voortaan ook geldig in de Verenigde Arabische Emiraten. Nederlanders en andere EU-burgers met zo’n pas die bijvoorbeeld in hoofdstad Abu Dhabi de ontknoping van het Formule 1-seizoen willen meemaken, kunnen daardoor eenvoudiger naar het Golfstaatje reizen.

Naast de VAE sluiten ook Libanon en Kaapverdië zich met onmiddellijke ingang aan. De Europese Unie erkent op haar beurt de coronapassen van deze drie landen. Het Europese Covid-certificaat, dat werkt met een QR-code, is behalve in de EU nu geldig in 55 landen.

Het Europese coronabewijs garandeert geen vrije toegang. Landen die het erkennen blijven zelf bepalen of reizigers met zo’n pas bijvoorbeeld een coronatest moeten ondergaan.

Met het certificaat kan de drager aantonen dat de kans klein is dat hij het coronavirus bij zich draagt, dankzij een volledige inenting of een eerder doorgemaakte besmetting of omdat hij onlangs negatief is getest. De Europese Commissie hoopt het in zoveel mogelijk landen erkend te krijgen om het reizen weer op gang te helpen.