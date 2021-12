Veiligheidsberaad vergadert maandag twee keer over corona

Het Veiligheidsberaad vergadert maandag twee keer over de coronacrisis. Maandagavond praat demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) de 25 burgemeesters van het beraad digitaal bij over nieuwe coronamaatregelen die het kabinet naar verwachting dinsdag aankondigt. Maandagmiddag blikt Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau SCP met de burgemeesters vooruit op een toekomst met of zonder corona. Ook die bijeenkomst is digitaal.

Het Veiligheidsberaad is al enkele weken bezig met een langetermijnvisie op de coronacrisis. Volgens de burgemeesters gaat het coronavirus niet meer weg. De samenleving moet weten welke lijn de overheid op de langere termijn kiest, zodat dat voor iedereen duidelijk is. Als het doel duidelijk is, zijn maatregelen op de korte termijn ook beter uit te leggen, denken zij. Het helpt in elk geval niet om dilemma’s steeds vooruit te schuiven, menen de burgemeesters. Er zijn al twee vergaderingen gewijd aan de polarisatie in de samenleving.

Het kabinet neemt dinsdag besluiten over eventuele aanscherpingen van de huidige maatregelen. Het gaat dan onder meer over een week extra kerstvakantie, verlenging van de avondlockdown en mogelijk nog nieuwe ingrepen om groepsvorming tegen te gaan. De burgemeesters zijn als voorzitter van hun veiligheidsregio verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van de coronamaatregelen. Daarom geven zij vooraf hun mening over de uitvoerbaarheid van eventuele nieuwe ingrepen.