Nobelprijswinnares: techconcerns vergiftigen sociale media

Ressa, die de Nobelprijs voor de Vrede vrijdag in Oslo samen met de Russische journalist Dmitri Moeratov in ontvangst nam, sprak harde woorden over de rol van sociale media en de bedrijven daarachter. ‘Onze grootste behoefte vandaag de dag is om die haat en dat geweld om te buigen, die giftige drab die door ons ecosysteem van informatie wordt gevoerd, aangewakkerd door Amerikaanse internetbedrijven die meer geld verdienen door die haat te verspreiden en daardoor het slechtste in ons aanwakkeren’, aldus Ressa.

Die socialemediabedrijven hebben volgens haar ervoor gezorgd dat iedereen ‘geïnfecteerd is geraakt door een virus van leugens dat iedereen tegen elkaar opzet, angst, vrees en haat naar boven brengt en een klimaat schept voor de opkomst van autoritaire leiders en dictators over de hele wereld’.

Geweld

‘Wat op sociale media gebeurt, blijft niet op sociale media. Geweld online is geweld in de echte wereld’, zei Ressa.

Zij ontving de prijs dit jaar samen met Dmitri Moeratov, hoofdredacteur van de Russische krant Novaja Gazeta. Moeratov en zijn krant zijn, net als Ressa en het door haar opgerichte nieuwsmedium Rappler, kritisch op het regime in hun land.

Moeratov vroeg na de ontvangst van zijn Nobelprijs om een minuut stilte voor de journalisten die tijdens hun werk om het leven zijn gebracht.

‘Laten we opstaan en onze collega’s die hun leven hebben gegeven voor hun vak eren met een minuut stilte, en laten we collega’s steunen die worden vervolgd’, aldus Moeratov. ‘Ik wil dat journalisten sterven door ouderdom.’