Almelose kruisboogschutter verdacht van moorden en pogingen moord

De Almeloër Kenzo K. (29), die wordt verdacht van het doodsteken van twee vrouwen waarna hij met een kruisboog vanaf zijn balkon zou hebben geschoten, woont de eerste openbare zitting van zijn strafproces bij via een videoverbinding. Hij wordt naast de twee moorden verdacht van meerdere pogingen tot moord of doodslag, zei de officier van justitie bij aanvang van de zitting. Hij heeft volgens de officier met zijn kruisboog gericht op politiemensen geschoten.

Bij de steekpartij kwamen de 70-jarige onderbuurvrouw van K. en haar 52-jarige nicht om het leven. Een 33-jarige verpleegkundige uit de gemeente Rijssen raakte gewond, zij wist ternauwernood via het balkon te ontkomen. Twee agenten hebben aangifte gedaan tegen K., aldus de rechtbankvoorzitter.

De steekpartij op vrijdag 17 september vond plaats aan de M. Th. Steynstraat in Almelo. Een scherpschutter van de Dienst Speciale Interventies van de politie schoot K. neer terwijl hij op zijn balkon stond met een kruisboog, waarmee hij op de politie zou hebben geschoten. Hij heeft daarna een paar weken in coma in het ziekenhuis gelegen.

K. zegt zich de gebeurtenissen niet te kunnen herinneren.