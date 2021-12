Schotland verwacht dat Omikron-variant binnen dagen dominant is

Schotse experts verwachten dat de Omikron-variant van het coronavirus binnen een aantal dagen de dominante variant is in het land. Eerste minister Nicola Sturgeon zei dat dit maandag al het geval kan zijn.

De 110 bevestigde gevallen zijn volgens Sturgeon ‘het topje van de ijsberg’. De exponentiële groei is nog nooit zo hoog geweest, zegt Sturgeon bij Sky News. ‘Als dat zo doorgaat, en we hebben geen reden om aan te nemen dat het niet het geval zou zijn, dan gaat het heel snel de dominante variant worden in Schotland.’

De eerste minister denkt dat er extra maatregelen nodig zijn. Zo moeten mensen eerder in thuisquarantaine en moeten bedrijven kerstborrels uitstellen.

Minder effectief

Sturgeon zei ook dat uit een aantal tests blijkt dat de coronavaccins iets minder goed helpen tegen de Omikron-variant. ‘Maar ik wil driedubbel benadrukken dat dit niet betekent dat de vaccins niet helpen. Minder effectief zijn is niet hetzelfde als niet werken.’

Dat mensen mogelijk mildere klachten hebben van de variant, betekent volgens Sturgeon nog niet dat er minder mensen naar het ziekenhuis moeten voor zorg. Als meer mensen besmet raken, komen er vanzelf meer ziekenhuisopnames, zegt zij.