Macron ziet Duitse en Franse ideeën samenkomen

De Franse president sprak Scholz tijdens diens eerste buitenlandse bezoek als bondskanselier aan met het informele ‘tu’, Frans voor jij, en met zijn voornaam Olaf.

‘We hebben allebei het verlangen om met onze landen samen te werken en we hebben een sterk en vastberaden geloof in Europa, ik weet dat we dat de komende maanden en jaren nog nodig zullen hebben’, aldus Macron.

Scholz leek het vooral over de inhoud te hebben in Parijs. Hij zei dat beide landen de noodzaak zien om iets te doen aan klimaatverandering. De bondskanselier ging ook nog in op de aanstaande Olympische Winterspelen in Beijing en over de situatie in het oosten van Oekraïne. Scholz zei dat hij met andere landen in gesprek wil over de Spelen, die door meerdere landen worden geboycot vanwege de mensenrechtenschendingen door China in de provincie Xinjiang. Over Oekraïne zei de Duitser dat het goed is dat er een gesprek tussen de VS en Rusland is geweest.