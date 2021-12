Studentenclubs blij dat leenstelsel waarschijnlijk verdwijnt

Onder het leenstelsel krijgen studenten geen basisbeurs meer als ondersteuning van hun studie, maar kunnen ze alleen geld lenen.

De Landelijke Studentenvakbond zegt ‘opgelucht’ te zijn dat het leenstelsel waarschijnlijk verdwijnt. Voorzitter Ama Boahene: ‘Het is geweldig nieuws dat het leenstelsel wordt afgeschaft. Studenten bouwen al te lang torenhoge schulden op. Daar kan nu eindelijk een einde aan komen.’ Ook het Interstedelijk Studenten Overleg laat weten een ‘vreugdesprongetje’ te doen. Voorzitter Lisanne de Roos: ‘We wachten al maanden op het definitieve besluit. Ook nu is nog niks zeker, maar we zijn weer een stukje zekerder van het feit dat er een einde gaat komen aan het vervelende leenstelsel.’

Onduidelijk is volgens de Haagse bronnen nog hoe de vervanging van het leenstelsel eruit gaat zien. Ook is nog niet zeker hoe studenten die moesten lenen daarvoor gecompenseerd gaan worden, zo meldt het AD. De Roos: ‘Uit de berichtgeving blijkt dat het precieze besluit over de compensatieregeling onzeker is, omdat het als prijzig wordt bestempeld. Toch hoop ik enorm dat het nieuwe kabinet verder kijkt dan alleen dat prijskaartje.’ Boahene: ‘Studenten moeten de mogelijkheid krijgen om zonder schulden af te studeren. Jongeren zijn die investering waard.’