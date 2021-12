RIVM-topvrouw Aura Timen naar Radboudumc

RIVM-topvrouw Aura Timen vertrekt bij het instituut. Het huidige hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding wordt per 15 april hoofd van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc in Nijmegen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag.

Ook wordt ze hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde aan de Radboud Universiteit. Timen is tevens wetenschappelijk secretaris van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet voorziet van advies op het gebied van de bestrijding van het coronavirus.

Het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding valt onder het Centrum Infectieziektebestrijding, waarvan Jaap van Dissel de directeur is. Timen is, net als hij, namens het RIVM ook geregeld aan het woord in de media over de verspreiding van het coronavirus. Wie haar taken overneemt wordt nog bekeken, aldus het instituut.

Eerstelijnszorg wordt geleverd door zorgverleners bij wie je zonder verwijzing terechtkunt, zoals de huisarts. Op de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc wordt onderzoek gedaan naar onder meer huisartsgeneeskunde en ook worden er vervolgopleidingen voor verschillende disciplines aangeboden.