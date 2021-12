Schiphol: geen extra maatregelen na stijging besmette passagiers

Vorige week lag het aandeel besmette reizigers uit Zuid-Afrika nog op 9 procent. Of er tussen de positief geteste mensen ook besmettingen met de Omikron-variant van het virus zitten is niet bekend. Dagelijks komen er een paar honderd mensen vanuit Johannesburg of Kaapstad aan op Schiphol. Bij aankomst op de luchthaven worden de mensen die Nederland als eindbestemming hebben ‘dringend geadviseerd’ om zich direct na aankomst te laten testen, aldus de GGD. Bijna de helft doet dat ook. De GGD heeft een teststraat voor deze mensen.

Schiphol zegt overleg te hebben met de GGD vanwege de teststraat, maar blijft herhalen dat de rol van de luchthaven ‘operationeel’ is en zich alleen richt op wat de GGD nodig heeft om te kunnen testen. Op de vraag wat Schiphol doet voor personeel van de luchthaven dat mogelijk risico loopt door besmette passagiers die er rondlopen, verwees de luchthaven eveneens naar de coronaregels zoals het ministerie van VWS ze heeft opgesteld.

‘Het testbeleid ligt echt bij de overheid. Dat mandaat hebben wij niet. We voelen ons zeker verantwoordelijk dat mensen veilig kunnen reizen en doen er het maximale aan. We hebben bewegwijzering, mensen moeten afstand houden en een mondkapje dragen. Daar zien we ook op toe. We zorgen dat er zo min mogelijk mensen zijn die er niet moeten zijn. Maar wat er gebeurt met testen valt onder het landelijke testbeleid’, benadrukte de woordvoerder andermaal.