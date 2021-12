Londense bankiers weer massaal thuis aan het werk

De banken hebben het personeel in de Londense City en Canary Wharf deze week gezegd alleen naar kantoor te komen als het echt niet anders kan. HSBC vraagt daarbij werknemers die naar kantoor moeten komen om dagelijks een coronatest af te nemen. Bij Deutsche Bank blijven de kantoren open voor handelaren die niet vanuit huis kunnen werken en voor werknemers die vanwege persoonlijke omstandigheden op kantoor willen zijn.

Het thuiswerkadvies van de overheid gaat in vanaf maandag. Vanwege de zorgen over het coronavirus waren er al minder werknemers op kantoor bij de grote banken in de Britse hoofdstad. Winkeliers en horeca in de financiële districten van de Britse hoofdstad worden fors geraakt omdat zij hun klandizie voor een groot deel zien verdwijnen.