Geen ernstiger ziektebeeld bij Omikron volgens wetenschappers

Phaahla zegt dat de eerste onderzoeken lijken aan te tonen dat er wel een toename is van het aantal patiënten dat opgenomen wordt in het ziekenhuis, maar dat dit voornamelijk veroorzaakt wordt door de hoeveelheid coronabesmettingen. ‘Dus niet door de ernst van de Omikron-variant’, aldus de minister.

In Zuid-Afrika is ongeveer 38 procent van de bevolking ouder dan 18 jaar gevaccineerd. Dit is meer dan in andere landen op het Afrikaanse continent. Inmiddels heeft de overheid aangekondigd al te willen beginnen met het uitdelen van boostervaccinaties in de strijd tegen het coronavirus. Op donderdag werden er meer dan 22.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld, een nieuw record sinds juli dit jaar.