Duitse gezondheidsminister verdedigt vaccinatieplicht in zorg

De nieuwe Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach heeft vrijdag in de Bondsdag de beperkingen voor ongevaccineerden en de vaccinatieplicht voor zorgpersoneel verdedigd. De coronamaatregelen moeten later op vrijdag door het parlement aangenomen worden.

Lauterbach noemde het ‘absoluut onaanvaardbaar’ dat mensen die zich bevinden in een zorginstelling ‘onnodig sterven omdat er niet gevaccineerd is’. De nieuwe Duitse regering wil de vaccinatieplicht voor zorgpersoneel dit jaar nog instellen. Een algemene vaccinatieplicht volgt mogelijk volgend jaar.

In Duitsland is ongeveer 69 procent van de gehele bevolking volledig gevaccineerd, een relatief laag aantal in vergelijking met andere landen in Europa. Duitsland heeft net als Nederland last van een vierde coronagolf. Vrijdag registreerde het Duitse Robert Koch Instituut meer dan 61.000 nieuwe coronabesmettingen.