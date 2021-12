Vrachtwagenbouwer Daimler Truck maakt debuut op Duitse beurs

De truck- en bussendivisie van het Duitse autoconcern Daimler, moederbedrijf van Mercedes-Benz, heeft vrijdag zijn debuut gemaakt op de aandelenbeurs in Frankfurt. De openingskoers van Daimler Truck lag op 28 euro per aandeel. De koers steeg in de ochtendhandel naar meer dan 30 euro, waarmee het bedrijf een waardering van circa 24 miljard euro heeft.

De aandeelhouders van Daimler stemden begin oktober in met de afsplitsing. Zij kregen aandelen in het nieuwe bedrijf. Daimler behoudt een belang van 35 procent in de vrachtwagenbouwer. Het voormalige moederconcern zal dan begin februari worden omgedoopt tot Mercedes-Benz. Het aandeel Daimler daalde vrijdag juist flink op de beurs vanwege de afsplitsing.

Daimler Truck telt meer dan 100.000 werknemers en is een van de grootste fabrikanten van vrachtwagens en bussen ter wereld. Door zelfstandig verder te gaan moet onder meer de winstgevendheid worden vergroot. De truckdivisie was vorig jaar goed voor een omzet van circa 35 miljard euro.

Volkswagen stootte in 2019 zijn truck- en bussendivisie met merken als MAN en Scania al af in een apart beursgenoteerd bedrijf met de naam Traton. Traton is ook aan de Duitse beurs genoteerd.