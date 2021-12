Van Engelshoven ziet nog geen ruimte voor versoepelingen cultuur

Vooralsnog lijkt er geen ruimte voor versoepelingen van coronamaatregelen in de cultuursector, aldus demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur). Volgens haar zijn de coronacijfers nog niet "zodanig dat er ruimte is voor veel verlichting".

Musea, theaters, poppodia of concertzalen mogen vanwege de huidige coronaregels alleen open tussen 05.00 en 17.00 uur. Binnen moet men anderhalve meter afstand houden en mogen niet meer dan 1250 mensen in een zaal. Zolang deze maatregelen gelden, krijgt de sector financiële steun. Van Engelshoven zegt dat wordt gekeken hoe de coronasteun er voor de komende periode uit gaat zien.

In de culturele sector werd met verbazing gereageerd op de aanschaf van het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt. Hiervoor trekt het kabinet 150 miljoen euro uit. Het museum Panorama Mesdag in Den Haag vindt dat dit "schuurt", vooral nu veel musea vanwege corona "aan het infuus liggen".

Steunpakketten

Van Engelshoven zegt te kijken hoe het geld uit de huidige steunpakketten goed terechtkomt bij onder meer zelfstandigen. Volgende week informeert ze de Tweede Kamer daarover.

Ook Dennis Wiersma, die als demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken verantwoordelijk is voor de steunpakketten, vindt het logisch dat "als er maatregelen zijn, daar steun tegenover staat". Maar daarop vooruitlopen wilde hij nog niet doen. "Hoe het eruit ziet, hangt ervan af of de maatregelen al dan niet doorgaan. Dat gaan we de komende dagen bespreken."

Het kabinet besluit volgende week dinsdag wat er moet gebeuren met de coronaregels. Dinsdagavond wordt de beslissing toegelicht op een persconferentie door demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge.