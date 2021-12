UWV opent maandag loket voor nieuwste NOW-regeling

Zo moeten kledingwinkels, restaurants, cafés, bioscopen en theaters hun deuren sluiten om 17.00 uur. Die regel geldt in ieder geval tot 19 december en wordt op 14 december opnieuw beoordeeld.

In de zevende periode van de NOW is nieuw dat bedrijven die na 1 februari 2020 zijn gestart in aanmerking komen voor loonsteun. Werkgevers kunnen de coronasteun voor de maanden november en december tot en met 31 januari aanvragen.

Ondernemers krijgen een deel van de loonsom vergoed als hun omzet met minstens 20 procent daalt. Net als de vorig keer is de tegemoetkoming maximaal 85 procent en kan er een maximaal omzetverlies van 80 procent worden opgegeven. Deze NOW-regeling beslaat twee maanden en niet drie zoals de vorige keren het geval was.