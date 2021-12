Volvo Cars zet onderzoeksfaciliteit op voor accu elektrische auto

Autofabrikant Volvo Cars en accumaker Northvolt willen volgend jaar een onderzoeksfaciliteit opzetten in het Zweedse Göteborg voor de ontwikkeling van accu’s voor elektrische voertuigen. De twee Zweedse bedrijven boeken daarmee vooruitgang met hun investeringsplannen van 30 miljard kroon (circa 3 miljard euro) om batterijen voor elektrische auto’s in Europa te maken.

De onderzoeksfaciliteit zal volgens de bedrijven ‘een paar honderd’ banen opleveren. Begin 2022 zal een beslissing worden genomen over een specifieke locatie voor de batterijfabriek in de regio.

‘Onze samenwerking met Northvolt verzekert de levering van hoogwaardige, duurzaam geproduceerde batterijen voor de volgende generatie puur elektrische Volvo’s’, zei topman Hakan Samuelsson van Volvo Cars.

De Zweedse autofabrikant, die eigendom is van de Chinese Zhejiang Geely Holding Group, is van plan om tegen het einde van dit decennium alleen volledig elektrische voertuigen te verkopen. In het afgelopen kwartaal waren nog slechts 4 procent van de door Volvo Cars afgeleverde auto’s volledig elektrisch.

De bouw van de fabriek, die batterijen voor Volvo- en Polestar-modellen moet leveren, zal naar verwachting in 2023 beginnen. Drie jaar later moet de fabriek klaar zijn om te starten met de grootschalige productie van accu’s. De fabriek zal naar verwachting werk bieden aan zo’n 3000 mensen en jaarlijks 50 gigawattuur aan accucellen produceren. Dat is genoeg voor ongeveer een half miljoen elektrische auto’s.