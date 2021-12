Defensie: 40 militairen helpen vanaf dinsdag bij boostercampagne

Ongeveer veertig militairen gaan vanaf dinsdag helpen met het zetten van boostervaccinaties. De woordvoerder van Defensie bevestigt vrijdag dat de militairen aanstaande maandag een opleiding krijgen om te kunnen helpen bij de boostercampagne. Een dag later kunnen ze dan in verschillende regio’s worden ingezet.

Het is mogelijk dat er uiteindelijk meer militairen ingeschakeld worden door de GGD. ‘Dat is afhankelijk van de vraag van de GGD en de situatie in de toekomst’, zegt de Defensiewoordvoerder. De militairen worden ingezet in de regio’s waar ze nodig zijn. Het is nog niet bekend welke regio’s dat zijn.