5300 mails voor burgemeesters om bufferzones abortusklinieken

De actie ging dinsdag van start. Op de website van het Verbond staat een mail klaar, waarin mensen hun voor- en achternaam, mailadres en telefoonnummer kunnen invullen. De mails kunnen worden gestuurd naar negen burgemeesters met abortusklinieken waar volgens het Verbond tot op heden weinig of geen regels zijn voor antiabortusdemonstranten. Het gaat onder anderen om burgemeester van Amsterdam Femke Halsema, haar collega van Almere Franc Weerwind en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Het Humanistisch Verbond noemt de actie een laatste redmiddel. ‘Al jaren demonstreren antiabortusactivisten bij de ingang van abortusklinieken. Ze vallen bezoekers lastig door ze vast te pakken of valse informatie te verstrekken. Deze intimidatie moet stoppen.’

Bufferzone

In een bufferzone, waarom wordt gevraagd, mag niet worden gedemonstreerd. Bezoekers van abortusklinieken kunnen daardoor ongehinderd naar binnen, aldus het Verbond. ‘Sommige gemeenten hebben er al een, zoals in Utrecht, waar antiabortusactivisten 100 meter afstand moeten houden. In Arnhem is dat zelfs 500 meter.’

Veel gemeenten hebben echter geen of te weinig maatregelen getroffen om bezoekers te beschermen, zegt het Verbond. De organisatie startte al eerder een petitie die ruim 33.000 keer ondertekend is. Ook sprak demissionair minister Hugo de Jonge zijn steun uit voor bufferzones, geeft het Verbond aan. Verder stuurde de organisatie zelf naar eigen zeggen vele brieven naar burgemeesters en partijen. ‘Wij hebben alles geprobeerd. Nu ligt de bal bij de burger.’