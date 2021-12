Inspectie SZW onderzoekt of Schiphol regels overtreedt

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoekt of medewerkers op Schiphol te veel worden blootgesteld aan ultrafijnstof. Dat bevestigt de arbeidsinspectie na eerdere berichtgeving van Zembla en de Volkskrant. Het onderzoek is in september gestart na een melding van vakbond FNV en wordt naar verwachting in januari of februari afgerond.