Fietsenmaker Accell en chemiebedrijf Avantium fors hoger op beurs

Accell werd vrijdag flink hoger gezet op de Amsterdamse beurs dankzij een positief handelsbericht van de fietsenfabrikant. Ook Avantium ging stevig vooruit door het nieuws dat het chemiebedrijf de bouw van een langverwachte fabriek doorzet. Verder werd vooral gewacht op cijfers over de Amerikaanse inflatie, die naar verwachting in november is toegenomen tot het hoogste niveau sinds 1982.

De inflatie vormt een belangrijke factor in het rentebeleid van de Federal Reserve. Bij een aanhoudend sterke toename van het prijspeil zou de Fed de coronasteun mogelijk sneller gaan afbouwen. Volgende week houdt de Fed zijn laatste beleidsvergadering van dit jaar.

Accell werd 11 procent meer waard. De fietsenfabrikant zag de omzet tot en met november stijgen, ondanks verstoringen in de toeleveringsketen, en verwacht dat het bedrijfsresultaat dit jaar substantieel hoger zal liggen dan in 2020. Ook gaat Accell het resterende deel van de lening die het heeft gekregen onder de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C) deze maand aflossen.

Avantium

Avantium dikte 15 procent aan. Het chemiebedrijf heeft definitief besloten om een fabriek te bouwen die moet helpen om op grote schaal plantaardige plastics te produceren. Het bedrijf werkte al jaren aan de plannen voor de fabriek in Delfzijl.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent lager op 788,02 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 1028,76 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,5 procent.

Shell

Shell daalde 0,2 procent in de AEX. Het olie- en gasconcern houdt zijn aandeelhoudersvergadering over het eerder aangekondigde plan om naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen en op papier een volledig Brits bedrijf te worden. Chemicaliëndistributeur IMCD (min 2,6 procent) stond onderaan, terwijl staalconcern ArcelorMittal de schaarse stijgers aanvoerde met een plus van 0,5 procent.

In Frankfurt werd uitgekeken naar het beursdebuut van Daimler Truck, de vrachtwagendivisie van het Duitse autoconcern. Het aandeel Daimler zakte 14 procent vanwege de afsplitsing van het onderdeel. Bayer won 1,5 procent. Het Duitse chemieconcern heeft voor de tweede keer in korte tijd succes geboekt in een rechtszaak over zijn omstreden verdelgingsmiddel Roundup, dat kanker zou veroorzaken.

De euro was 1,1293 dollar waard, tegen 1,1283 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 70,93 dollar en Brentolie daalde 0,2 procent in prijs tot 74,26 dollar per vat.