Britse economie nog kleiner dan voor uitbraak van coronacrisis

De omvang van de Britse economie is nog altijd 0,5 procent kleiner dan in februari vorig jaar, voor de uitbraak van de coronacrisis. Dat meldde het Britse nationale statistiekbureau. In oktober groeide de economie van het Verenigd Koninkrijk met 0,1 procent in vergelijking met september, wat zwakker is dan economen hadden verwacht.