Maker Batavus boekt meer omzet ondanks tekort aan onderdelen

Dat komt doordat er dit jaar in Aziatische landen als Vietnam lockdowns waren door coronabesmettingen. Volgens Accell hebben verschillende grote leveranciers in de loop van september en oktober de productie hervat.

De productie van Accell is naar eigen zeggen stabiel en hoger dan in de eerste helft van het jaar, maar blijft nog achter bij de vraag. De omzet van de fietsenfabrikant steeg tot en met november van dit jaar naar bijna 1,29 miljard euro. Dat is ruim 4 procent meer dan in dezelfde periode in 2020. De winst voor aftrek van onder meer belastingen steeg met 32 procent naar 107 miljoen euro.